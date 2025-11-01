Yalova’da 2 katlı evin çatısında yangın çıktı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
01.11.2025 - 19:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Zehra BAYKAL/YALOVA, (DHA)

Yalova’da, 2 katlı müstakil evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasar oluşan bina kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi’nde bulunan 2 katlı müstakil evin çatı katında çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili, soruşturma başlatıldı. (DHA)

