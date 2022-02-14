GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemYalnızlar Günü ne zaman, hangi gün? 15 Şubat Yalnızlar Günü mü?
HaberlerGündem Haberleri Yalnızlar Günü ne zaman, hangi gün? 15 Şubat Yalnızlar Günü mü?
ABONE OL

Yalnızlar Günü ne zaman, hangi gün? 15 Şubat Yalnızlar Günü mü?

Dünya Yalnızlar Günü ne zaman, yalnızlar günü hangi gün? 14 Şubat’ı sonrası merak edilen konulardan biri de Yalnızlar Günü oldu. Sevgililer Günü’nde yalnız olanlar yalnızlığın kutlandığı gün ile ilgili araştırmalar yapıyor.

14.02.2022 - 15:20 |
Yalnızlar Günü ne zaman, hangi gün? 15 Şubat Yalnızlar Günü mü?

15 Şubat Yalnızlar Günü mü, Dünya Yalnızlar Günü ne zaman? 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Dünya Yalnızlar Günü de merak ediliyor. İşte detaylar…

15 ŞUBAT YALNIZLAR GÜNÜ MÜ?

15 Şubat’ın yalnızlar günü değil.

YALNIZLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Yalnızlar Günü olarak bilinen gün, Dünya Bekarlar Günü, ilk kez 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı bir gün olarak gündeme gelmiş ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için ortaya atıldı. Dünya Yalnızlar Günü, dört tane yalnız 1'den oluşan tarihlere denk getirilmiştir. Yani, 11.11 tarihi Bekarlar Günü olarak belirlenmiştir. Yani Dünya Yalnızlar Günü 11 Kasım tarihinde kutlanıyor. .

 

    GÜNCEL HABERLER

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı

    Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı

    Bakan Koca'dan takımlara Turkovac teşekkürü!

    Bakan Koca'dan takımlara Turkovac teşekkürü!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    Sıradaki Haber
    Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

    Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

    Sıradaki Haber
    Putin'in sözcüsünden şoke eden açıklamalar! 'Çocuklarınızı tellere asacağız'

    Putin'in sözcüsünden şoke eden açıklamalar! 'Çocuklarınızı tellere asacağız'

    Sıradaki Haber
    3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, bu hafta...

    3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, bu hafta...

    Sıradaki Haber