Yalnızlar Günü ne zaman, hangi gün? 15 Şubat Yalnızlar Günü mü?

15 Şubat Yalnızlar Günü mü, Dünya Yalnızlar Günü ne zaman? 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Dünya Yalnızlar Günü de merak ediliyor. İşte detaylar…

15 ŞUBAT YALNIZLAR GÜNÜ MÜ?

15 Şubat’ın yalnızlar günü değil.

YALNIZLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Yalnızlar Günü olarak bilinen gün, Dünya Bekarlar Günü, ilk kez 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı bir gün olarak gündeme gelmiş ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için ortaya atıldı. Dünya Yalnızlar Günü, dört tane yalnız 1'den oluşan tarihlere denk getirilmiştir. Yani, 11.11 tarihi Bekarlar Günü olarak belirlenmiştir. Yani Dünya Yalnızlar Günü 11 Kasım tarihinde kutlanıyor. .