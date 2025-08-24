Yakaladığı 15 kiloluk sazanı öperek tekrar suya bıraktı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
24.08.2025 - 14:52

Kaynak: İHA

Elazığ'da amatör balıkçı Murat Şimşek, Keban Barajı'nda yakaladığı yaklaşık 15 kiloluk sazan balığını, popülasyonu korumak için öperek tekrar suya bıraktı.

Elazığ’da amatör olta balıkçılarından Murat Şimşek’in oltasına Keban Barajı’nda yaklaşık 15 kiloluk sazan balığı takıldı.

Dev sazan balığını oltayla kıyıya getiren Murat Şimşek ve arkadaşları balığın anaç bir balık olduğunu fark etti. Murat Şimşek bunun üzerine kucağına aldığı balığı öperek daha sonra suya tekrar bıraktı.

O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

