Yakaladığı 15 kiloluk sazanı öperek tekrar suya bıraktı

Elazığ’da amatör olta balıkçılarından Murat Şimşek’in oltasına Keban Barajı’nda yaklaşık 15 kiloluk sazan balığı takıldı.

Dev sazan balığını oltayla kıyıya getiren Murat Şimşek ve arkadaşları balığın anaç bir balık olduğunu fark etti. Murat Şimşek bunun üzerine kucağına aldığı balığı öperek daha sonra suya tekrar bıraktı.

O anlar cep telefonu ile görüntülendi.