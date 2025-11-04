GAZETE VATAN ANA SAYFA
Yağışlar ürünün fiyatını etkiledi! Fiyatlar yüzde 16 düştü, 26 lirayı gördü

04.11.2025 - 19:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 250 dönüm arazide pamuk eken 67 yaşındaki üretici Mesut Aykan, yağışların pamuğun kalitesini ve fiyatını düşürdüğünü belirterek, üreticilerin bu sezon zarar ettiğini söyledi.

Türkiye’nin en önemli pamuk üretim merkezlerinden biri olan Aydın’da hasat sezonu devam ediyor. Kurak bir dönemin ardından gelen yağışlar, pamuğu olumsuz etkiledi. Koçarlı ilçesinde pamuğu erken toplayan üreticiler ürününü kilosu 31 liradan satarken, yağış sonrası kalite düşüşüyle fiyatın 26-27 liraya kadar gerilediği bildirildi.

Koçarlı’da 250 dönüm arazide pamuk eken 67 yaşındaki Mesut Aykan, "Pamuk hasadımız hızla devam ediyor. Sulanan yerlerde verim güzel, dönümde 450-500 kilogram civarında ürün alıyoruz. Ancak yağışlar pamuğun kalitesini düşürdü, bu da fiyatlara yansıdı. Sezon başında 31 TL’ye satılan pamuk şimdi 26-27 liraya kadar düştü" dedi.

Yağışlar ürünün fiyatını etkiledi Fiyatlar yüzde 16 düştü, 26 lirayı gördü

Aykan, "Yağışlar biz üreticilerin zarar etmesine neden oldu. Açıkçası zarardayız. Çarşamba gününden itibaren yeni yağışlar bekleniyor, o yüzden tarlada yoğun bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

