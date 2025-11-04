Gabar Dağı'nda ağabeyi şehit olmuştu! Silah sesleri sustu, o petrol üretiminde çalışmaya başladı

Haberin Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparsan Bayraktar, Gabar Dağı'ndaki petrol keşfiyle birlikte bölgede dönüşüm yaşanmasının ardından ekonomik yaşam ve sosyal hayatın hareketlenmeye başladığını ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Bakan Bayraktar paylaşımında bölgede yaşayan Nadir Bilik'e yer verdi.

"Şırnak'ta Gabar Dağı eteklerindeki Güleşli köyünde doğup büyüyen 7 çocuk babası Nadir Bilik, 1991 yılında güvenlik korucusu ağabeyi İsmail Bilik'in Gabar'da şehit olmasının ardından 1994 yılında terör tehdidiyle köyünü terk etmek zorunda kaldı. Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla terörden arındırılan Gabar Dağı, bugün Türkiye'nin günlük bazda en çok üretim yapan petrol sahası haline geldi. Nadir Bilik de Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi'ne bağlı, bölgede operasyon işçisi olarak petrol üretiminde çalışmaya başladı.

'BU TOPRAKLARDA ARTIK KORKU YOK'

Bilik, "Ağabeyim, 7 jandarma ile köyümüzden Gabar'ın Yılantepe mevkisine operasyona çıktı. Pusuya düştüler. Ağabeyim şehit oldu. Vücuduna 17 tane mermi isabet etmişti. Terörün yoğunlaşmasıyla birlikte her şeyin değiştiği. 1994 yılında bir akşam yemeğinde sofrada oturuyorduk. Cami hoparlöründen bir ses geldi; 'Bu akşam köyü boşaltmazsanız terör köyü yakıp yıkacak.' Soframızı bıraktık, gecenin karanlığında köyü boşalttık. Ağlama sesleri, bağırma sesleri; ne zaman, nerede bize silah sıkacaklar korkusu. O korkuyu, o çektiğimiz sefaleti hiçbir zaman unutmuyorum. Ağabeyimin şehit düştüğü bölgede bugün sondaj kuleleri yükseliyor. Ağabeyim bu topraklar için canını feda etti. Ağabeyimin şehit olduğu yerde, şimdi Naim Süleymanoğlu kulesi görev yapıyor. Şu an Gabar’da silah sesleri, çatışma sesleri değil sondaj kulelerinin sesleri yükseliyor. Artık bu topraklarda korku yok. Üretim var, umut var. Gurur duyuyorum" dedi.

'SİLAH SESLERİNİN YÜKSELDİĞİ DAĞLARDA ÜRETİMİN SESİ YANKILANIYOR'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, paylaşımında "Terörsüz Türkiye idealimizin en somut örneğidir Gabar. Bir zamanlar silah seslerinin yükseldiği dağlarda bugün üretimin sesi yankılanıyor. Ürettiğimiz her bir varil petrol, bağımsız Türkiye'nin gücünü simgeliyor. Terörün karanlığı değil, artık Gabar'da emeğin ve umudun ışığı parlıyor" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, sosyal medya hesabından Nadir Bilik'in hayat hikayesine ilişkin bir video paylaştı.