Yağışlar geliyor! Meteoroloji uyardı! Gece saatlerine dikkat

21.11.2025 - 08:23Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Meteoroloji'den alınan verilere göre Türkiye'nin birçok ili yağışlı havanın etkisine giriyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugün de devam ederken yağışlı havayla birlikte sıcaklıkların da 4-5 derece düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Kasım 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Gece saatlerinde Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in batı ilçerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi beklendiğinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

