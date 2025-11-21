Yağışlar geliyor! Meteoroloji uyardı! Gece saatlerine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Kasım 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Gece saatlerinde Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in batı ilçerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi beklendiğinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.