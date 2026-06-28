Mardin'de asırlık taş konak gastronomi merkezine dönüştü: 250 kadının emeği dünya pazarına sunuluyor!

5

Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, merkezin kadınların ekonomik hayata katılımına katkı sunduğunu belirterek, "Yöresel ürünler satış yeri, mutfağı ve kafeteryasıyla çok güzel bir proje ortaya çıktı. Aile destek merkezleri, Kadın Kooperatifi ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi iş birliğiyle yaklaşık 250 kadının ürettiği ürünler ve yöresel lezzetleri bu mutfakta sunmaktayız. Tüm vatandaşlarımızı bekliyorum. Birçok yöresel ürün kooperatifimizde satışa sunuluyor. Kadınlarımıza her zaman destek olmaya devam edeceğiz, projeler üretmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Yeter ki kadınlarımız üretsinler, kadınlarımız katma değer yaratsınlar. Devlet olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız" dedi.