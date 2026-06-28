SON DAKİKA: Marmara ve Karadeniz'e Kıyısı Bulunan Dört İlde Denize Girmek Yasaklandı! Hangi İllerde Denize Girmek Yasaklandı?
Son dakika haberine göre, Marmara ve Karadeniz kıyılarında etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Olumsuz Hava ve Deniz Şartları Alarm Verdi: Bugün Hangi Sahillerde Denize Girmek Yasak? Yasak Kararı Hangi İl ve İlçeleri Kapsıyor? İşte Deniz yasağıyla ilgili son dakika gelişmeleri...
Yetkililer, güçlü dalga, rip akıntısı (çeken akıntı) ve olumsuz deniz şartları nedeniyle bazı sahillerde denize girmenin tehlikeli hale geldiğini belirterek vatandaşları uyardı. Güvenliği ön planda tutan karar kapsamında dört ilde birçok plaj ve sahilde denize girişler geçici olarak yasaklandı. Peki bugün hangi illerde denize girmek yasaklandı? Denize girme yasağı hangi sahilleri kapsıyor? Tatil planı yapanlar ve hafta sonunu sahilde geçirmek isteyenler nelere dikkat etmeli?
DÖRT İLDE DENİZE GİRME YASAĞI KARARI
Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Marmara ve Karadeniz'e kıyısı bulunan dört ilde denize girme yasağı uygulanıyor.
Denize girmenin yasaklandığı il ve ilçeler şu şekilde sıralandı:
TEKİRDAĞ
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Yetkililer, vatandaşlardan alınan kararlara uymalarını ve uyarıları dikkate almalarını istedi.
KIRKLARELİ
Kırklareli'nin Vize ilçesindeki tüm plajlarda da denize girişler geçici olarak durduruldu. Bölgedeki olumsuz deniz şartlarının can güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtildi.
KOCAELİ
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ise yasak kararı birçok plajı kapsıyor. Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre;
Kerpe Plajı
Kovanağzı Plajı
Miço Koyu dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
Yetkililer, vatandaşların yalnızca izin verilen plajlarda, duba ve mantarlarla sınırlandırılmış güvenli alanlarda denize girmeleri gerektiğini vurguladı.
SAKARYA
Sakarya'da Karadeniz kıyısındaki önemli turizm ilçeleri de yasak kapsamına alındı. Buna göre;
Karasu
Kocaali
Kaynarca ilçelerindeki sahillerde denize girmek yasaklandı.
Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri tarafından kırmızı bayrak çekilirken, vatandaşların denize girmemeleri yönünde uyarılar yapıldı.
YETKİLİLERDEN KRİTİK UYARI
Uzmanlar, özellikle Karadeniz kıyılarında sık görülen rip akıntılarının büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekiyor. Güçlü dalga ve akıntı nedeniyle yüzme bilen kişilerin dahi zor durumda kalabileceği belirtilirken, vatandaşların kırmızı bayrak bulunan sahillere kesinlikle girmemesi isteniyor.
Yetkililer ayrıca hava ve deniz şartlarının seyrine göre yasak kararlarının gün içerisinde yeniden değerlendirilebileceğini belirterek, sahillere gitmeden önce resmi duyuruların takip edilmesi gerektiğini ifade etti.