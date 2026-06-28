SON DAKİKA: Marmara ve Karadeniz'e Kıyısı Bulunan Dört İlde Denize Girmek Yasaklandı! Hangi İllerde Denize Girmek Yasaklandı?

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KOCAELİ



Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ise yasak kararı birçok plajı kapsıyor. Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre;



Kerpe Plajı

Kovanağzı Plajı

Miço Koyu dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.



Yetkililer, vatandaşların yalnızca izin verilen plajlarda, duba ve mantarlarla sınırlandırılmış güvenli alanlarda denize girmeleri gerektiğini vurguladı.



SAKARYA



Sakarya'da Karadeniz kıyısındaki önemli turizm ilçeleri de yasak kapsamına alındı. Buna göre;



Karasu

Kocaali

Kaynarca ilçelerindeki sahillerde denize girmek yasaklandı.



Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri tarafından kırmızı bayrak çekilirken, vatandaşların denize girmemeleri yönünde uyarılar yapıldı.