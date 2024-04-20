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Yağış kazayı beraberinde getirdi, İstanbul istikameti 1 buçuk saat kapalı kaldı

5Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde bariyerlere çarparak makaslayan tır sebebiyle İstanbul istikameti 1 buçuk saat kapalı kaldı. Hafif yaralanan tır sürücü ayakta tedavi edilirken, tırın yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü.

20.04.2024 - 13:08 | | İHA
Yağış kazayı beraberinde getirdi, İstanbul istikameti 1 buçuk saat kapalı kaldı

Kaza, Anadolu Otoyolu Erenler ilçesi geçişi Alancuma mevkii Sakarya Nehri üzerinde İstanbul istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yağmur sebebiyle D.A.H. idaresindeki 41 TY 158 plakalı tır önce bariyere çarptı sonra makasladı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi etti. Ancak sürücü hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza sebebiyle İstanbul istikameti 1 buçuk saat kapalı kaldı. Karayolları ve polis ekiplerinin çalışması neticesinde yol 1 buçuk saatin ardından açıldı.

"Yaklaşık 1 buçuk saattir yolda bekliyoruz"

Kazayı gören sürücü Recep Erol, “Tır hemen önümüzde tır makasladı. Tır şoföründe ufak sıyrıklar var, çok şükür ciddi bir şey yok. Yaklaşık 1 buçuk saattir yolda bekliyoruz. Şimdi yol açıldı, inşallah hareket edeceğiz" diye konuştu.

Yağış kazayı beraberinde getirdi, İstanbul istikameti 1 buçuk saat kapalı kaldı

"Tırı sollarken biz arada olsaydık paramparça olurduk"

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Kazayı gören ve yardıma koşan bir sürücü ise "Tır önümüzde makasladı. Hava yağmurlu olunca dengesini kaybetti ve bariyere vurarak makasladı. Hemen ilk yardıma koştuk. Kafasını vurmuş, ambulansı aradık. Sonra ekipler geldi. 1 saatten fazla buradayız. Samsun’dan cenazeden İstanbul’a dönüyorduk. Tırı sollarken biz arada olsaydık paramparça olurduk. Kaza tam önümüzde oldu" şeklinde konuştu.

 

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