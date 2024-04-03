WhatsApp çöktü! İlk açıklama geldi

Global düzeyde en yaygın kullanılan akıllı telefon uygulamalarından WhatsApp'ta akşam saatlerinde bağlantı sorunu yaşanıyor.



Başta fotoğraf ve yazılı veri paylaşımı amaçlı olmak üzere dünyada 1 milyardan fazla insanın kullandığı WhatsApp uygulamasındaki bağlantı sorunu sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabı üzerinden "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir. Vatandaşlarımız yerli ve milli uygulamalarımız ile kesintisiz iletişime devam edebilirler." açıklamalarında bulundu.