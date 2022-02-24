Washington Antlaşması 4. madde nedir? NATO’dan Washington Antlaşması 4. Madde kararı!

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna’nın başkent Kiev dahil birçok kent vurulurken Ukrayna, 5 Rus savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. BMGK, NATO, Avrupa Birliği, AGİT ve çok sayıda ülke, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi kınarken NATO “Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca müttefiklerle istişarede bulunarak, caydırıcılığı ve savunmayı güçlendirmek için ek adım kararı aldık.” İfadesini kullandı.

Washington Antlaşması 4. madde nedir?

Washington Antlaşması'nda yer alan 'Madde 4' şu şekilde: Taraflar, içlerinden herhangi birinin siyasal bağımsızlık ve güvenliği, toprak bütünlüğü tehdit altına girdiğinde , içlerinden birinin talebi durumunda bir araya gelerek durumu müzakere edeceklerdir.