GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemWashington Antlaşması 4. madde nedir? NATO’dan Washington Antlaşması 4. Madde kararı!
HaberlerGündem Haberleri Washington Antlaşması 4. madde nedir? NATO’dan Washington Antlaşması 4. Madde kararı!
ABONE OL

Washington Antlaşması 4. madde nedir? NATO’dan Washington Antlaşması 4. Madde kararı!

NATO Rusya Ukrayna arasında başlayan savaş sonrası yaptığı açıklamada “Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca müttefiklerle istişarede bulunarak, caydırıcılığı ve savunmayı güçlendirmek için ek adım kararı aldık” ifadelerini kullanınca Washington Antlaşması 4. Madde hakkında yapılan aramalar arttı. Peki, Washington Antlaşması 4. madde nedir?

24.02.2022 - 14:56 |
Washington Antlaşması 4. madde nedir? NATO’dan Washington Antlaşması 4. Madde kararı!

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna’nın başkent Kiev dahil birçok kent vurulurken Ukrayna, 5 Rus savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. BMGK, NATO, Avrupa Birliği, AGİT ve çok sayıda ülke, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi kınarken NATO “Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca müttefiklerle istişarede bulunarak, caydırıcılığı ve savunmayı güçlendirmek için ek adım kararı aldık.” İfadesini kullandı.

Washington Antlaşması 4. madde nedir?

Washington Antlaşması'nda yer alan 'Madde 4' şu şekilde: Taraflar, içlerinden herhangi birinin siyasal bağımsızlık ve güvenliği, toprak bütünlüğü tehdit altına girdiğinde , içlerinden birinin talebi durumunda bir araya gelerek durumu müzakere edeceklerdir.

 

NATO 4. madde nedir, NATO 5. madde ne anlatıyor? NATO ülkeleri kimler, Ukrayna NATO üyesi mi?
İlgili Haber
NATO 4. madde nedir, NATO 5. madde ne anlatıyor? NATO ülkeleri kimler, Ukrayna NATO üyesi mi?

GÜNCEL HABERLER

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili flaş açıklama! Bakanlık duyurdu: Ekonomik ve finansal etkileri...

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili flaş açıklama! Bakanlık duyurdu: Ekonomik ve finansal etkileri...

İletişim Başkanı Altun: ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez

İletişim Başkanı Altun: ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez

Bakan Çavuşoğlu, 9 gün sonra ikinci kez koronavirüse yakalandı

Bakan Çavuşoğlu, 9 gün sonra ikinci kez koronavirüse yakalandı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili flaş açıklama! Bakanlık duyurdu: Ekonomik ve finansal etkileri...

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili flaş açıklama! Bakanlık duyurdu: Ekonomik ve finansal etkileri...

Sıradaki Haber
İngiltere Başbakanı Johnson: Putin, Avrupa'da bir savaş başlattı

İngiltere Başbakanı Johnson: Putin, Avrupa'da bir savaş başlattı

Sıradaki Haber
Washington Antlaşması 4. madde nedir? NATO’dan Washington Antlaşması 4. Madde kararı!

Washington Antlaşması 4. madde nedir? NATO’dan Washington Antlaşması 4. Madde kararı!

Sıradaki Haber
ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR İŞKUR ile 630 mevsimlik işçi alımı yapacak!

ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR İŞKUR ile 630 mevsimlik işçi alımı yapacak!

Sıradaki Haber