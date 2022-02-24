NATO 4. madde nedir, NATO 5. madde ne anlatıyor? NATO ülkeleri kimler, Ukrayna NATO üyesi mi?

Rusya Ukrayna çatışmasıyla birlikte NATO açıklamaları ve maddeleri gündeme geldi. 1949'da imzalanan 14 maddelik NATO/Kuzey Atlantik Örgütü Antlaşma Metni’ndeki 4. Ve 5. Madde ise en çok sorgulanan maddelerden oldu. Peki, NATO 4. madde ile NATO 5. madde nedir, ne ifade ediyor? NATO ülkeleri kimler, Ukrayna NATO üyesi mi?

NATO 4. MADDE NEDİR, NATO 5. MADDE NE İFADE EDİYOR?

NATO üyesi ülkelerin imzaladığı sözleşme kapsamında 4. madde içeriğinde “Taraflardan herhangi biri, taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm taraflar birlikte danışmalarda bulunacaklardır.” İfadesine ye verilirken anlaşma kapsamında 5. madde içeriği ise şu şekildedir:

Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldın olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldın ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir

NATO NEDİR, NE ZAMAN KURULDU?

NATO kısa adıyla bilinen Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü bugün dünyadaki en önemli uluslararası kuruluşlardan biridir.

Politik ve askeri bir ittifak olarak faaliyet gösteren örgütün, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan 30 üye ülkesi bulunmaktadır. Üye ülkeler bir araya gelerek güvenlik ve savunma konuları üzerinde danışmalarda bulunurlar ve iş birliği yaparlar.

4 Nisan 1949'da kurulan NATO’ya Türkiye 1952 yılında üye olmuştur. Örgütün en son üyesi ise 2020 yılında katılım sağlayan Kuzey Makedonya’dır.

UKRAYNA NATO ÜYESİ Mİ?

Rusya’nın askeri operasyon düzenlediği Ukrayna NATO üyesi değildir.

NATO ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ?

1949 yılında kurulan NATO’nun yıllar içerisinde katılımcı sayısı 30’a ulaşmıştır.

ALMANYA (1955)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)

ARNAVUTLUK (2009)

BELÇİKA (1949)

BİRLEȘİK KRALLIK (1949)

BULGARİSTAN (2004)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

DANİMARKA (1949)

ESTONYA (2004)

FRANSA (1949)

HIRVATİSTAN (2009)

HOLLANDA (1949)

İSPANYA (1982)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

KARADAǦ (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

LÜKSEMBURG (1949)

MACARİSTAN (1999)

NORVEÇ (1949)

POLONYA (1999)

PORTEKİZ (1949)

ROMANYA (2004)

SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952)