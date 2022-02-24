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Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir, maddeleri kaç yıllık ve ne zaman bitecek? Montrö Boğazlar Sözleşmesi önemi ne, ne zaman imzalandı?

Montrö Boğazlar sözleşmesi nedir, ne zaman bitiyor? Batı ile Rusya arasında gerginliğe neden olan Ukrayna krizi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Montrö, Karadeniz’i tüm dünya denizleri içinde ayrıcalıklı bir yere konumlandırıyor. Peki, Montrö Boğazlar sözleşmesi ne zaman imzalandı? Montrö Boğazlar sözleşmesi nedir, maddeleri neler? Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin önemi ve amacı…

24.02.2022 - 11:04 |
Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir, maddeleri kaç yıllık ve ne zaman bitecek? Montrö Boğazlar Sözleşmesi önemi ne, ne zaman imzalandı?

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