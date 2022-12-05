Vize sorununda Ankara devreye girdi! İspanya, İtalya, Fransa, İngiltere ile uzlaşıldı...

Türkiye bir süredir vatandaşlarına engel çıkarılan vize sorununu konuşuyor. Sorunu çözmek için Dışişleri Bakan Yardımcıları aralarında ABD ve Almanya gibi ülkelerin bulunduğu büyükelçiler ile görüştü. Türkiye’nin rahatsızlığı elçilere iletildi. Büyükelçilerin yanıtı “COVID-19 nedeniyle personel azaldı, çalışma sistemleri değişti, süreçler bu yüzden uzuyor” oldu. Bakanlık elçilerden bir an önce sistemin düzenlenip, süreçlerin hızlandırılmasını istedi.

Bu görüşmelerin ardından bazı ülkelerle sorun çözüldü. Başta İspanya olmak üzere Fransa, İtalya, İngiltere gibi ülkeler vize başvuru süreçlerini hızlandırdı. İngiltere vizesi için randevu alma süresi birkaç güne, vize başvurusunun sonuçlanma süresi ise 3 haftaya kadar düştü.

ALMANYA İLE DEVAM EDİYOR

Hürriyet'in haberine göre; Ancak Almanya ile vize sorunu devam ediyor. Üstelik Almanya, Türklerin çeşitli sebeplerle en çok vize başvurusunda bulunduğu ülke. Son örnek sanatçı Özcan Deniz. Berlin’de Özcan Deniz ile birlikte konsere çıkmaya hazırlanan orkestra ekibi 6 hafta önce yaptıkları başvuruya “olumlu ya da olumsuz” bir yanıt alamadı. Konser 2023 yılına ertelendi.

SİYASİ BİR TAVIR MI?

Yani Almanya ile randevu ve başvuru sonuçlanma süreleri uzun. Şimdi Dışişleri koridorlarında akıllardaki soru şu: “Vize sorunu siyasi bir tavırdan mı kaynaklanıyor?” Almanya’da etkinliğini artıran Yeşiller Partisi’nin özellikle Türkiye’nin başta PKK olmak üzere terör örgütleri ile mücadelesine dair tavrının ortada olduğunu söyleyen Dışişleri yetkilileri konunun “iktidarla ilgili olup olmadığı” konusunda soru işaretleri oluştuğunu belirtiyor. Yetkililer ABD’den vize randevusu alma sürecinin de dönem dönem kısaldığını ancak halen son derece uzun bulunduğunu belirtiyor.

RET İÇİN BAHANE ÇOK

Vize randevusunu aldınız, sizden istenen çok sayıda evrakı topladınız ve teslim ettiniz. Bu vize alabileceğiniz anlamına gelmiyor. Çünkü vize başvurunuz reddedilebilir. Türk yetkililerin elindeki rakamlara göre son dönemde Türkiye’den yapılan vize başvurularının yaklaşık dörtte biri reddediliyor. Elçiliklere Türkiye’nin rahatsızlığı iletilirken bu konu da gündeme getirildi. Elçiler ret kararlarının pek çoğunun sahte ve eksik evraktan kaynaklandığı yanıtını verdi. Ancak Türkiye bu konudan da rahatsız. Evrak değerlendirmesinin kısmen de olsa zaman zaman bahane olarak kullanılabildiği belirtiliyor.

ÇAVUŞOĞLU: HIZLANDIRILDI AMA YETMEZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir süre önce Vize sorunu konusunda “Bir sürü temaslarda bulunduk. Bakanlarla görüştük. En sonunda tüm büyükelçileri Bakanlığımıza (Bakan Yardımcısı) Sedat (Önal) Bey ve (Bakan Yardımcısı) Faruk (Kaymakcı) Bey çağırdılar. Gerekli uyarıları yaptılar ve gereğini de yapacağımızı kendilerine söylediler. Nitekim ABD dahil bazı ülkeler hızlandırmaya başladı ama yetmez” demişti.