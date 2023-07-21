‘Vize İşlem Ücreti’ bahanesiyle 100 milyonluk vurgun! 66 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından, “Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi” dedi.

Yerlikaya, operasyon kapsamında; “Vize başvurularını kabul etmeye yetkili firmaların ismini kullanarak kendi kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla “Vize İşlem Ücreti” adı altında para talep eden ve ülkemiz genelinde 2012 müşteki şahıstan yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç sağlayan 77 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik yürütülen eş zamanlı operasyonda 65 şahıs ile muhtelif miktarda nakit para, ruhsatsız tabanca ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren Emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. Siber suçlarla mücadelemiz aralıksız devam edecek” vurgusunda bulundu.