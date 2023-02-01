Veterinere cinsel saldırı davasında yeni gelişme!

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılının Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

Bilgili, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. İdari soruşturma kapsamında, üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı veteriner Serkan Durmaz hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret'; Ç.B.'nin olay sonrası götürüldüğü jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında da 'delilleri yok etmek' suçundan dava açıldı.

9 YIL HAPİS CEZASI

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 22 Haziran 2022'de karar çıktı. Mahkeme heyeti, Hasan Bilgili'ye 'basit cinsel saldırı' suçundan 9 yıl hapis cezası verdi. Bilgili ile yardımcısı Serkan Durmaz hakkında 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından; Hüseyin Şenyurt için de 'delilleri yok etmek' suçundan beraat kararı verildi. Heyet, kararla birlikte sanık Bilgili'nin tutuklanmasına da hükmetti.

GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Yaklaşık 1 ay sonra kararın gerekçesini açıklayan mahkeme, sanık Hasan Bilgili'nin, Ç.B.'ye yönelik cinsel saldırı eylemini tamamladığına ilişkin yeterli delil bulunmadığını, bu nedenle eylemin 'basit cinsel saldırı' niteliğinde olduğu, alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl ceza verildiği ancak kastın yoğunluğu ve sanığın bulunduğu konum nedeniyle cezasının yarı oranında artırılarak 9 yıla çıkarıldığını belirtti. Gerekçede diğer sanıklar için de delil yetersizliğinden beraat kararı verildiği aktarıldı.

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Ç.B.'nin avukatı Aslı Koçak Arıhan, mahkemenin sanık Hasan Bilgili yönünden 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan hüküm kurması gerektiğini savunarak, diğer sanıkların da cezalandırılması için kararı istinafa taşıdı. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da tüm sanıklara ceza verilmesi gerektiğini belirterek, kararı istinaf etti. Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 14 Aralık 2022'de verdiği kararda, istinaf başvurularının esastan reddine hükmederek, kararın hukuka uygun olduğunu belirtti. Ceza dairesi, kararla birlikte Bilgili'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

SAVCIDAN İTİRAZ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi cumhuriyet savcısı, ceza dairesinin istinaf başvurularını esastan reddederek, kararı hukuka uygun bulmasına itiraz etti. Savcı, elde edilen tüm deliller ışığında yaptıkları itirazın kabul edilerek, sanıklar Hasan Bilgili, Serkan Durmaz ve Hüseyin Şenyurt hakkında yeniden hüküm kurulmasını talep etti. Savcı, sanık Bilgili'nin 'cinsel amaçla cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', beraat kararı verilen sanık Durmaz'ın 'basit cinsel saldırı' ve 'cinsel amaçla cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'; sanık Şenyurt'un da 'cinsel saldırı suçuna ilişkin delilleri yok etme' suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. Savcı, itirazın kabul edilmemesi halinde incelenmek üzere dosyanın Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu'na gönderilmesine karar verilmesini de talep etti.