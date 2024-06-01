Veriler doğru biçimde olmadığı için okunamadı ne demek (Gratis)? Gratis çöktü, Gratis uygulaması neden açılmıyor ve hata veriyor?
Gratis’in yüzde 75'e varan indirim kampanyası mağazalar dışında online da sunuldu. 31 Mayıs 2024 tarihinde Gratis, sabah 09.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında tüm Türkiye'deki şubelerinde ve online mağazasında 250 TL üzeri alışverişlerde %75 indirim kampanyası başlattı. Kampanya, müşterilere kısa mesajla duyurulduktan sonra büyük bir ilgi gördü. Online olarak sitede yoğunluk yaşandı, birçok kullanıcı sipariş verirken Veriler doğru biçimde olmadığı için okunamadı uyarısıyla karşılaştı. Peki, Veriler doğru biçimde olmadığı için okunamadı ne demek, Gratis neden hata veriyor?
Gratis'in internet sitesi yoğun ilgi gördü. Online alışveriş yapmak isteyenlerin ziyareti sebebiyle site zaman zaman erişim sorunları yaşadı. Yaşanan sorunlardan biri de “Veriler doğru biçimde olmadığı için okunamadı” hatası oldu. Peki, Veriler doğru biçimde olmadığı için okunamadı ne demek (Gratis)?
Veriler doğru biçimde olmadığı için okunamadı ne demek (Gratis), Gratis çöktü?
Veriler doğru biçimde olmadığı için okunamadı uyarısına Gratis şu yanıtı verdi:
Değerli Müşterimiz,
Öncelikle bize zaman ayırıp değerli tecrübelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Kampanyamıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Yaşanan yoğunluğumuza bağlı teknik sebepler nedeniyle üyeliğinize giriş yapamıyor veya sipariş oluşturamıyor olabilirsiniz. Tüm ürünlerimizde geçerli %75 indirim kampanyamız mağazalarımızda da geçerli olup kampanyamızdan mağazalarımızdan yararlanabilirsiniz. Gratis’ i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.