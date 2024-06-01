Veriler doğru biçimde olmadığı için okunamadı ne demek (Gratis)? Gratis çöktü, Gratis uygulaması neden açılmıyor ve hata veriyor?

Gratis'in internet sitesi yoğun ilgi gördü. Online alışveriş yapmak isteyenlerin ziyareti sebebiyle site zaman zaman erişim sorunları yaşadı. Yaşanan sorunlardan biri de “Veriler doğru biçimde olmadığı için okunamadı” hatası oldu. Peki, Veriler doğru biçimde olmadığı için okunamadı ne demek (Gratis)?

Veriler doğru biçimde olmadığı için okunamadı ne demek (Gratis), Gratis çöktü?

Veriler doğru biçimde olmadığı için okunamadı uyarısına Gratis şu yanıtı verdi:

Değerli Müşterimiz,

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