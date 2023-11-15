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Vatandaşlara korku yaşattı avcılar yakaladı: Tam 459 kilo ağırlığında

Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan yaban domuzu avcıları şaşkınlığa uğrattı.

15.11.2023 - 13:26 | | İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)
Vatandaşlara korku yaşattı avcılar yakaladı: Tam 459 kilo ağırlığında

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Kozlu’da DOKAP desteği ile ekilen 250 dönümlük çilek tarlasına zarar verdiklerini belirttikleri yaban domuzlarının avlanması için vatandaşlar, Erbaa Kara ve Uçar Avcılar Derneği’nden yardım istedi.

Vatandaşlara korku yaşattı avcılar yakaladı: Tam 459 kilo ağırlığında

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan iznin ardından araziye çıkan avcılar, Turhal Devlet Avlağı bölgesinde uzun takibin ardından bir domuz avladı.

Vatandaşlara korku yaşattı avcılar yakaladı: Tam 459 kilo ağırlığında

Dernek Başkanı Gökhan Ersoy ve ekibi tarafından avlandıktan sonra tartılan domuzun, 459 kilo olduğu belirlendi. (DHA)

Vatandaşlara korku yaşattı avcılar yakaladı: Tam 459 kilo ağırlığında

‘BİZ DE GÖRDÜĞÜMÜZDE ŞAŞIRDIK’

Erbaa Kara ve Uçar Avcılar Derneği Başkanı Gökhan Ersoy, çilek tarlaları zarar gören vatandaşların talebiyle ava çıktıklarını ifade ederek, “Yaban domuzu aşırı zarar verdiği için gelip bize ihbar ettiler. Bu uzun zamandır olan bir şey, yeni bir şey değil.

Oradaki devlet destekli çilek bahçelerinde çilek toplamaya giden vatandaş zararı görünce bize gelip domuzun vurulmasını istediler. Biz de gittik, hayvanı takip ettik. Köpeklerimizi saldık.

Bu kadar aşırı büyük olduğunu biz de bilmiyorduk. İlk kez denk geldim. Biz de gördüğümüz zaman arkadaşlarla birlikte şaşırdık. Rekor diyorum, başka bir şey demiyorum” dedi. (DHA)

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