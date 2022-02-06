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Vatandaşlar nüfus artışının şaşkınlığını yaşıyor

Geçtiğimiz yıl nüfusu en fazla düşen bu yıl da nüfusu en fazla artan şehir olan Gümüşhane’de vatandaşlar bu durumun şaşkınlığını yaşıyor.

06.02.2022 - 10:59 | | İHA
Vatandaşlar nüfus artışının şaşkınlığını yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerinde bir önceki yıla göre nüfusu binde 57,7 artan Gümüşhane nüfus artış hızında Türkiye birincisi oldu. Geçtiğimiz yıl aynı verilerde yaşanan yüzde 149,3’lük düşüşle Gümüşhane Türkiye’de en fazla düşüşün yaşandığı şehir olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Gümüşhane'nin 2021 yılı nüfusu bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında artarak 150 bin 119 oldu. 2020 yılı nüfusu 141 bin 702 olan Gümüşhane'nin 2021 yılındaki nüfus artışı binde 57,7 olurken, nüfusunun 75 bin 481’i erkek, 74 bin 638’i kadınlardan oluştu. 8 bin 417 kişi artışla yıllık nüfus artış hızında ilk sırayı alan fakat Türkiye’de nüfusu en az 5.şehir olan Gümüşhane’de vatandaşlar bu durumun şaşkınlığını yaşıyor.

“Çarşıda 4 bin kişi yok”

Nüfus artışının kent yaşamına yansımadığını söyleyen Cengiz Günday, “Caddelerde nüfus artışının etkisini görmüyorum. Gümüşhane için 40 bin nüfus diyorlar ama çarşıda 4 bin kişi yok. Geçmişten beri nakiller devam ediyor. Yazın burada, kışın başka şehirlerde yaşayanlar oluyor. Öğrenci de eskisi gibi yok, şu anda Gümüşhane’de herhangi bir hareket yok” dedi.

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Yaşar Koç ise “Ben inanmıyorum. Gümüşhane’nin dışarıda yaşayan sayısı 350 binmiş ben ona da inanmıyorum. Bir kere 300 bin İstanbul’da var. Eğer nüfus arttıysa bu şehrin caddeleri neden boş, caddeler neden ıssız? Seçim zamanı getiriliyor sonra gidiyor insanlar” diye konuştu.

“Nüfus artışının zararı olmaz, getirisi vardır”

Nüfus artışının şehre getirisi olduğunu söyleyen İl Genel Meclisi üyesi Mahmut Zengin de “Gümüşhane’de üniversitemiz geçen senelerde koronavirüs nedeniyle kapalıydı. Kapalı olması nedeniyle öğrenci yoktu. Bu artışın yüzde 80’i öğrenci ve gurbetçilerin salgından dolayı buraya dönmesiyle oldu. Bu da nüfus artışına yansıdı. Nüfus artışının zararı olmaz, getirisi vardır. Köye gelen üretim yapacak, şehre gelen esnaftan alışveriş yapacak. Caddelerde nüfus artışının etkisi görülebiliyor” ifadelerini kullandı.

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