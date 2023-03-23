GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Vatandaş Fırıntaş’ın 350 gramlık pidesine hücum etti
ABONE OL

Vatandaş Fırıntaş’ın 350 gramlık pidesine hücum etti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 350 gramlık pideyi 5 liraya satması üzerine vatandaşlar, Fırıntaş’ın satış noktasına hücum ederek uzun kuyruklar oluşturdu.

23.03.2023 - 15:58 | | İHA
Vatandaş Fırıntaş’ın 350 gramlık pidesine hücum etti

Vatandaşa her yönden hizmet edebilmek için seferber olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 350 gramlık Kare Ramazan Pidesi’nin fiyatını 5 lira olarak belirledi. Vatandaşlar, Türkiye’nin en uygun fiyatlı pidesine Fırıntaş büfelerinden ulaşma imkanı bulan vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu.

Ramazan pidesinin lezzetini ve fiyatını “Balıkesir klasiği” klasiği niteleyen Başkan Yücel Yılmaz, hemşerilerine bereketli ve hayırlı ramazanlar diledi. Ramazan ayı boyunca vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen somun ekmek, tam buğday ekmeği ve köylü ekmeğinin de üretimi devam edeceğini açıkladı.

GÜNCEL HABERLER

2 bin kişilik Rauf Bey gemisi Hatay'a gitmek üzere yola çıktı

2 bin kişilik Rauf Bey gemisi Hatay'a gitmek üzere yola çıktı

MGM'den flaş uyarı: Deprem bölgesindeki kuvvetli yağışlara dikkat!

MGM'den flaş uyarı: Deprem bölgesindeki kuvvetli yağışlara dikkat!

EYT’liler ilk maaşı ne zaman alacak? Uzman isim açıkladı: 5 farklı ödeme birden ve avans maaş

EYT’liler ilk maaşı ne zaman alacak? Uzman isim açıkladı: 5 farklı ödeme birden ve avans maaş