Varank: TEKNOFEST artık milyonların katıldığı bir festival

TBMM Sanayi Komisyon Başkanı Mustafa Varank TEKNOFEST'in düzenlendiği Adana'da CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu. Varank, "Burada yarışan gençlerimiz Türkiye'yi nükleer teknolojilerde, uzay teknolojilerinde dünyanın bir numarası yapacak." ifadelerini kullandı.

TBMM Sanayi Komisyon Başkanı Mustafa Varank CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu. Varank'ın açıklamaları şöyle:

Biliyorsunuz ChatGPT'nin ilk anından itibaren biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak T3 Vakfı'yla beraber hareket ettik. Ve bu süreci yürütücüsü en önemli kuruluşlardan bir tanesiydik. Tabii ilk başta bu işe başlarken T3 Vakfı'ndan, Selçuk Bayraktar'ın aslında fikir dünyasında düşünüp bizim ete kemiğe büründürdüğümüz bir etkinlikten bahsediyoruz. Biz bunu ilk düzenlediğimizde acaba gençler bu işe rağbet eder mi, yarışmalarımız ilgi görür mü diye düşünürken, vatandaşımız bizleri gelip ziyaret eder mi derken artık milyonların katıldığı bir etkinlikten, festivalden bahsediyoruz.

Ama milyonlar derken sadece ziyaretçilerden bahsetmiyoruz. TEKNOFEST'in en önemli ayağı olan, yani gençleri geleceğe hazırlayan teknoloji yarışmalarına milyonlarca gencimiz başvuru yapıyor. Bu gençlerimiz fikirlerini ortaya koyuyor, projelerini ortaya koyuyor. Diğer arkadaşlarıyla yarışıyor ve gerçekten gelecekte etki oluşturabilecek fikirlerini ete kemiye büründürmüş oluyor.

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Kendilerini de bu alanda yetiştirmiş oluyor. Biz inanıyoruz ki işte bu TEKNOFEST'e yetişmiş gençlerimiz geleceğin yeni Selçuk Bayrakları'n da olacak. Türkiye'yi biz şu anda nasıl insansız hava araçlarında dünyanın bir numaralı ülkesi yaptıysak, burada yarışan gençlerimiz Türkiye'yi nükleer teknolojilerde, uzay teknolojilerinde dünyanın bir numarası yapacak. Bu kabiliyet bizde var. Bu kabiliyet bizim gençlerimizde var. Onlara biz gerekli yatırım yaparsak bunun karşılığını alırız. Nükleerden özellikle bahsettim. Biz ilk yarışmaları düzenlediğimizde otuz farklı kategoride yarışmalardan bahsediyoruz.

Şimdi o yarışmaların sayısı da artıyor, katılımcıları da artıyor. Yeni alanlar geliyor. Geçtiğimiz yıllarda nükleer teknolojilere dönük bir yarışma yoktu ama bu sene nükleer teknolojilerle ilgili yarışmamız var. Üniversite öğrencileri fikirlerini ortaya koyuyorlar. Gerçekten derin teknolojilerde çok önemli kabiliyetler olduğunu görebiliyoruz. Bunlar inşallah Türkiye'yi hem tam bağımsız yapacak, hem de sanayi ve teknoloji alanında gerçekten öncü ülkelerden bir tanesi yapacak.

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TBMM Sanayi Komisyon Başkanı Mustafa Varank Demirören Medya standını ziyaret ederek, bilgi yarışması kapsamında öğrencilerin sorularını yanıtladı.