Van'da yoğun kar yağdı, araçlar yolda kaldı

2400 rakımla Türkiye'nin en yüksek yerleşim yeri olan Başkale'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Van’ın Gürpınar ile Başkale ilçeleri arasındaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde çok sayıda sürücü, kar yağışından dolayı yolda kalarak zor anlar yaşadı. Kar yağışından dolayı yolda ilerlemeyen sürücülerin yardımına Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri yetişti.