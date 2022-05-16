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Van'da operasyon! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'nden yapılan açıklamada, "Van'ın Çatak ilçesinde icra edilen iç güvenlik operasyonunda tespit edilen mağarada 1 adet havan mühimmatı, 150 kilogram amonyum nitrat, mühimmat, örgütsel döküman, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi." denildi.

16.05.2022 - 08:59 |
Van'da operasyon! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması: Van İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Çatak ilçesi Övecek mahallesi kırsalında, 15 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen iç güvenlik operasyonunda; tespit edilen mağara içerisinde, (1) adet havan mühimmatı, (150) kg amonyum nitrat, (1) adet AK-47 Kalaşnikof P.Tf. şarjörü, (90) adet mutfak tüpü, (1) adet el telsizi, (180) m kablo, (6) adet akü, (3) adet jenaratör, (22) adet pil, (150) lt benzin, (60) lt mazot, çok sayıda örgütsel döküman ile muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş ve emniyetli bir şekilde imha edilmiştir.

Vanda operasyon Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.

Vanda operasyon Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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