GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek! YSK itirazı kabul etti
ABONE OL

Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek! YSK itirazı kabul etti

YSK, DEM Parti’nin itirazını kabul etti, Van’da mazbata DEM Partili Abdullah Zeydan’a verilecek.

03.04.2024 - 19:07 |
Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek! YSK itirazı kabul etti

DEM Parti'nin YSK'ya yaptığı başvuru kabul edildi. Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek.

Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliğine sahip olmadığına hükmedip, mazbatayı en yüksek ikinci oyu alan AK Parti adayı Abdullah Arvas'a vermişti. DEM'in itirazı sonucu Van'da mazbata Abdullah Zeydan'a verilecek.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

CNN Türk muhabiri Paşa Alyurt, alınan kararla ilgili son dakika gelişmesini canlı yayında duyurdu. Alyurt, "YSK, özellikle Van Seçim Kurulu'nun aldığı karar gündemiyle toplandı. Saat 17'de başlayan toplantı 1 saat 45 dakika sürdü. Bu kritik karar alındı. DEM Parti itirazı değerlendirildi. 11 kişilik YSK heyetiyle toplantı gerçekleştirildi. 7'ye 4 oy çokluğuyla DEM Parti'nin itirazı kabul edildi. 2016 ile 2019 yılları arasından Abdullah Zeydan hapis cezasına mahkum edilmişti ve cezasını infaz etmişti. 23 Nisan 2023 yılında mahkeme Zeydan'ın talebini kabul etmişti. Diyarbakır Savcılığı tarafından bir itiraz süreci olmuştu. DEM Parti'den YSK'ya itiraz süreci olmuştu" dedi.

Haberin Devamı

GÜNCEL HABERLER

Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek! YSK itirazı kabul etti

Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek! YSK itirazı kabul etti
Gece kulübünde yangın faciası! Yangının ilk çıkış görüntülüleri ortaya çıktı

Gece kulübünde yangın faciası! Yangının ilk çıkış görüntülüleri ortaya çıktı
Bakanlıktan güvenli şehirlerin inşası için sıkı denetim

Bakanlıktan güvenli şehirlerin inşası için sıkı denetim