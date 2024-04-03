Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek! YSK itirazı kabul etti

DEM Parti'nin YSK'ya yaptığı başvuru kabul edildi. Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek.

Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliğine sahip olmadığına hükmedip, mazbatayı en yüksek ikinci oyu alan AK Parti adayı Abdullah Arvas'a vermişti. DEM'in itirazı sonucu Van'da mazbata Abdullah Zeydan'a verilecek.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

CNN Türk muhabiri Paşa Alyurt, alınan kararla ilgili son dakika gelişmesini canlı yayında duyurdu. Alyurt, "YSK, özellikle Van Seçim Kurulu'nun aldığı karar gündemiyle toplandı. Saat 17'de başlayan toplantı 1 saat 45 dakika sürdü. Bu kritik karar alındı. DEM Parti itirazı değerlendirildi. 11 kişilik YSK heyetiyle toplantı gerçekleştirildi. 7'ye 4 oy çokluğuyla DEM Parti'nin itirazı kabul edildi. 2016 ile 2019 yılları arasından Abdullah Zeydan hapis cezasına mahkum edilmişti ve cezasını infaz etmişti. 23 Nisan 2023 yılında mahkeme Zeydan'ın talebini kabul etmişti. Diyarbakır Savcılığı tarafından bir itiraz süreci olmuştu. DEM Parti'den YSK'ya itiraz süreci olmuştu" dedi.

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