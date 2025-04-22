Van'da katliam gibi kaza! Acı tesadüf, yoldan geçerken denk geldi

Van -Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 7’ye yükseldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan 1’inin daha yaşamını yitirdiği belirtildi. Böylece kazada ölü sayısı 7’e yükselirken, yaralanan 12 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, ekipler de yolda güvenlik önlemi aldı.

Acı tesadüf

Hakkari 112 Acil Komuta Kontrol Merkez'inde görev yapan ambulans sürücüsü Şaban Kaya, hasta getirdiği Van'dan Hakkari'ye döndüğü sırada kazanın yanından geçerken ölenlerden birinin kardeşi Selim Kaya olduğunu görünce büyük acı yaşadı. Kaza yerinde bir kenarda oturarak gözyaşı döken Şaban Kaya'yı arkadaşları ve çevredekiler teselli etmeye çalıştı. Kazada ölen ve yaralanan kişilere müdahale edildiği sırada da Kaya bölgeden uzaklaştırıldı.

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"Yaralıların hastaneye sevkini sağladık"

Kazanın ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.