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Van'da kar yağışı! 67 yerleşim yerine ulaşım yok

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 67 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı.

16.02.2023 - 08:57 | | Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)
Van'da kar yağışı! 67 yerleşim yerine ulaşım yok

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı, olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.

Vanda kar yağışı 67 yerleşim yerine ulaşım yok

Kent genelinde 35'i mahalle, 32'si mezra olmak üzere 67 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kardan kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. İpekyolu Belediyesi temizlik personeli de kent merkezindeki kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

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