Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Van'da saat 19.44 sularında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.
20.12.2022 - 19:59 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 19:44'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen deprem hafif hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 20, 2022
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Tuşba (Van)
Tarih:2022-12-20
Saat:19:44:01 TSİ
Enlem:38.838 N
Boylam:43.539 E
Derinlik:7.04 km
Detay:https://t.co/nSlqdLG5T2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi