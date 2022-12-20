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Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Van'da saat 19.44 sularında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.

20.12.2022 - 19:59 |
Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 19:44'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen deprem hafif hissedildi.

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