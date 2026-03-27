Van-Yüksekova kara yolu heyelan riski nedeniyle gece trafiğe kapatılacak

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, 25 Mart 2026 Çarşamba günü Yüksekova yolu üzerinde yaşanan toprak kaymasının ardından bölgedeki risk durumunun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla, Yüksekova–Yeniköprü arasındaki kara yolu bugün saat 22.00’den, yarın sabah saat 06.00’ya kadar çift yönlü olarak yeniden trafiğe kapatılacaktır. Gelişmelere ilişkin kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.