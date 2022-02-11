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Van merkezli 5 ilde FETÖ'ye operasyon; 4 tutuklama

Van merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

11.02.2022 - 23:48 | | Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Van merkezli 5 ilde FETÖ'ye operasyon; 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları belirtilen, şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Van merkezli 5 ilde belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda ''FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma' suçundan haklarında arama kararı bulunan 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen  2'si kamu görevlisi 4 şüpheli tutuklanırken, 5 kişi de yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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