Van merkezli 5 ilde FETÖ'ye operasyon; 4 tutuklama
Van merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
11.02.2022 - 23:48 | | Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları belirtilen, şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Van merkezli 5 ilde belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda ''FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma' suçundan haklarında arama kararı bulunan 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2'si kamu görevlisi 4 şüpheli tutuklanırken, 5 kişi de yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.