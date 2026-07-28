Valla Kanyonu'na akademik destek: 2 yıl boyunca araştırıldı

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Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Çılgınoğlu yürütücülüğünde 2 yıl önce başlatılan ve başarıyla tamamlanan "Valla Kanyonunun Turistik Ürün Olarak Geliştirilmesine Yönelik Strateji ve Planların Oluşturulması" başlıklı proje kapsamında Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan dünyanın en derin ikinci kanyonu Valla Kanyonu'nda turizm potansiyelinin arttırılması için çok sayıda çalışmaya imza atıldı. Proje çerçevesinde 2 yıl boyunca çalıştaylar, rota çalışmaları, akademik geziler ve farkındalık çalışmaları yapıldı. Valla Kanyonu'nun potansiyelinin ve eksikliklerinin belirlenmesi için ziyaretçiler, yerel kurumlar, paydaşlar ve akademisyenlerle görüşmeler gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarıyla da kanyonun daha çok turiste tanıtılması sağlandı. Projenin devamında ise bölgedeki yürüyüş rotaları belirlenip yerel kurumlarla paylaşılarak, trekking potansiyeli belirlendi. Projenin sonuç kısmında ise ziyaretçi sayıları test edilerek, projenin başarısı analiz edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde kanyonun yapılan tanıtım çalışmaları sayesinde özellikle yakın illerden gelen ziyaretçiler ve akademisyenler tarafından daha çok ziyaret edilmeye başlandığı tespit edildi.



"Mevcut durum analizlerini yaptık"

Projeyle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Hakkı Çılgınoğlu, amaçlarının Valla Kanyonu'nun mevcut turizm potansiyelinin belirlenerek, cazibesinin arttırılması olduğunu ifade etti. Proje kapsamında Valla Kanyonu'nu ön plana çıkaracak stratejik planlar hazırlandığını ifade eden Çılgınoğlu, "Bu planlar hazırlanırken ilk olarak bulunduğumuz yeri belirlemek adına mevcut durum analizleri yaptık. Bu analizleri yapabilmek için belediye, yerel halk, yerli ve yabancı turistler ile görüşmeler yaptık, turistlerin Valla Kanyonu hakkındaki olumlu ve olumsuz fikirleri, önerileri ve ihtiyaçları, Valla Kanyonu'nun çevresinde gördükleri eksiklikler veya ne tür uygulamalar istediklerini sorguladık" dedi.



"Safranbolu gibi yakın coğrafyadan turistlerin sıklıkla kanyonu tercih ettiklerini tespit ettik"

Proje sürecinde kanyon turizminde çalışmış önemli isimler davet edildiğini ifade eden Çılgınoğlu, "Proje bitimine doğru kanyona gelen sayısında bir artış olup olmadığını test ettik ve yapılan farkındalıklar ölçüsünde özellikle Safranbolu gibi yakın coğrafyadan turistlerin sıklıkla kanyonu tercih ettiklerini ve akademik kökenli turistlerin de yine ziyaretçi olarak bölgeye çok daha fazla geldiklerini tespit ettik" diye konuştu.

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Valla Kanyonu çevresinde TÜRSAB temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirildiğini belirten Çılgınoğlu, "Günübirlik faaliyetler, yürüyüş günleri, sportif faaliyetler gibi etkinlikler planlanarak bölgenin tanıtımı ve canlılığı sağlandı" ifadelerini kullandı.



"Kanyona yönelik bir stratejik plan oluşturulmuştur"



Proje sonunda çalıştay düzenlendiğini belirten Çılgınoğlu, "Bu çalıştaya ülkenin dört bir yanından akademisyenler ve STK'lar çağrılarak farkındalık ve kanyona yönelik bir stratejik plan oluşturulmuştur. Bu planda kanyonun yapısı dezavantajlı ve yaşlılar için de olmak üzere farklı yürüyüş rotalarının oluşturulması, kanyonun etrafında bulunan endemik bitki örtüsü ve bu bitkilerin gastronomide kullanım imkanları gibi hususları içeren bu stratejik rapor, gelecekte kanyonun turizm potansiyelini farklı alanlarda daha etkili kullanması için büyük bir öneme sahiptir" şeklinde konuştu.



Projeyle kanyonun kente önemli ekonomik katkı sağlayacağının anlaşıldığını ifade eden Çılgınoğlu, "Yeni yatırımların yapılacak olması bölgenin en büyük problemlerinden birisi olan işçi göçünü engelleyecek ve bölge halkına istihdam sağlayacaktır. Dolayısıyla da işsizlik nedeniyle şehri terk etmek zorunda olan gençler bu şehirde kalacak ve bölge değerlerine sahipleneceklerdir" ifadelerini kullandı.