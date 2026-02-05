Valizlere saklamışlar! Bahçelievler'de zehir tacirlerine operasyon

Polisin zehir tacirleriyle mücadelesi sürüyor. İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine adres bir süre fiziki ve teknik takibe aldı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların ardından eve düzenlenen operasyonda poşetler halinde valizlere saklanmış 17 kilo 900 gram katı metamfetamin ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.