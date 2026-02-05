GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemValizlere saklamışlar! Bahçelievler'de zehir tacirlerine operasyon
HaberlerGündem Haberleri Valizlere saklamışlar! Bahçelievler'de zehir tacirlerine operasyon

Valizlere saklamışlar! Bahçelievler'de zehir tacirlerine operasyon

05.02.2026 - 10:02Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Valizlere saklamışlar! Bahçelievler'de zehir tacirlerine operasyon

İstanbul Bahçelievler'de bir eve düzenlenen operasyonda zehir tacirlerine darbe vuruldu. Operasyonda valize gizlenmiş 17 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin zehir tacirleriyle mücadelesi sürüyor. İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine adres bir süre fiziki ve teknik takibe aldı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların ardından eve düzenlenen operasyonda poşetler halinde valizlere saklanmış 17 kilo 900 gram katı metamfetamin ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. 

Güncel Haberler

Ayrılmak istediği sevgilisi hayatını kabusa çevirdi! Evini basıp darbetti: 'Ölmek istemiyorum'
#Gündem

Ayrılmak istediği sevgilisi hayatını kabusa çevirdi! Evini basıp darbetti: 'Ölmek istemiyorum'

Çorum'daki kesik baş vahşetinde yeni gelişme! Komşusunu 6 parçaya bölmüştü
#Gündem

Çorum'daki kesik baş vahşetinde yeni gelişme! Komşusunu 6 parçaya bölmüştü

Aydın'da tarih gün yüzüne çıktı: Kıyı kumları çekilince görüldü
#Gündem

Aydın'da tarih gün yüzüne çıktı: Kıyı kumları çekilince görüldü