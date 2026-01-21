Valilik uyardı! Kar yeniden geliyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
21.01.2026 - 21:27

Kaynak: DHA

Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada, il genelinde gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiği, meydana gelebilecek buzlanma ile don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Edirne Valiliği’nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik verilere göre gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte kentte karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiği, rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, güneyinin zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği kaydedildi. Valilik, gece saatlerinde sıcaklıkların düşüşüyle birlikte meydana gelebilecek buzlanma ile don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

