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Valilik duyurdu! Ankara'da yasak başladı, 30 Eylül'e kadar sürecek

13.06.2025 - 07:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Valilik duyurdu! Ankara'da yasak başladı, 30 Eylül'e kadar sürecek

Ankara'da, yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına karşı önleyici tedbirler kapsamında, 30 Eylül'e kadar orman ile bu alanlara yakın bölgelerde açık ateş yakılması yasaklandı.

Ankara Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, Başkent genelinde orman, mesire yerleri ve piknik alanlarında ocak, mangal, barbekü gibi düzeneklerle ateş yakılması yasaklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ANFA Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise yasağın doğayı korumak, orman yangınlarını önlemek ve olası can ile mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "ANFA Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Soğuksu Mesire Alanı, Mavi Göl Rekreasyon Alanı, Mogan Parkı, Kurtboğazı Barajı Mesire Alanı ve Karagöl Mesire Alanı’nda kurallara uymayan vatandaşlar hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari ve adli işlem başlatılacaktır. Vatandaşlarımızdan hassasiyetle kurallara uymaları beklenmektedir" denildi.

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