Valilik açıkladı! Donarak ölen göçmenlerin sayısı 19'ya yükseldi
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda 7 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı; sayı 19'a yükseldi.
03.02.2022 - 10:21 |
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İpsala ilçemizde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlerin bulunduğu bölgede dün ve bugün devam eden arama ve kurtarma faaliyetlerinde cansız bedenine ulaştığımız göçmen sayısı maalesef 19'a ulaşmıştır."