Valilik açıkladı! Donarak ölen göçmenlerin sayısı 19'ya yükseldi

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İpsala ilçemizde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlerin bulunduğu bölgede dün ve bugün devam eden arama ve kurtarma faaliyetlerinde cansız bedenine ulaştığımız göçmen sayısı maalesef 19'a ulaşmıştır."