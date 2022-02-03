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Valilik açıkladı! Donarak ölen göçmenlerin sayısı 19'ya yükseldi

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda 7 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı; sayı 19'a yükseldi.

03.02.2022 - 10:21 |
Valilik açıkladı! Donarak ölen göçmenlerin sayısı 19'ya yükseldi

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İpsala ilçemizde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlerin bulunduğu bölgede dün ve bugün devam eden arama ve kurtarma faaliyetlerinde cansız bedenine ulaştığımız göçmen sayısı maalesef 19'a ulaşmıştır."

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