Vali Yerlikaya: İlk 10 ayda İstanbul'a 13 milyon 372 bin 526 turist geldi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre şehrimize; Ekim ayında 1 milyon 584 bin 692 yabancı turist geldi. Bu yılın ilk 10 ayında şehrimize gelen yabancı turist 13 milyon 372 bin 526" dedi.

Yerlikaya turistlerin geldiği ilk 5 ülkeyi ise şu şekilde açıkladı:

1.Rusya

2.Almanya

3.İran

4.ABD

5.İngiltere