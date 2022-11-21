Vali Yerlikaya: İlk 10 ayda İstanbul'a 13 milyon 372 bin 526 turist geldi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu yılın ilk 10 ayında İstanbul'a gelen yabancı turist sayısını 13 milyon 372 bin 526 olarak açıkladı.
21.11.2022 - 19:03 | | DHA
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre şehrimize; Ekim ayında 1 milyon 584 bin 692 yabancı turist geldi. Bu yılın ilk 10 ayında şehrimize gelen yabancı turist 13 milyon 372 bin 526" dedi.
Yerlikaya turistlerin geldiği ilk 5 ülkeyi ise şu şekilde açıkladı:
1.Rusya
2.Almanya
3.İran
4.ABD
5.İngiltere