Vali Gül tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

İstanbul'da 26 Kasım'da beklenen kar yağışı öncesinde İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında 'Kış Tedbirleri Toplantısı' yapıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda konuşan Gül, "İstanbul'umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. Bugün, Kurumlar arası iş birliğini sağlamak ve afet riskinin tekrar gözden geçirilmesi için 'Kış Tedbirleri Toplantısı'nı yapıyoruz. Kar yağışı gibi afet ve olaylarda en önemli olan zamanlama ve koordinasyonun sağlanmasıdır. İstanbul'umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız. Afet Çalışma Grupları işine hakim olacak ve talepler ivedi bir şekilde yerine getirilecek. Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah, İstanbul'umuzda kar sürecini yüz akı ile atlatacağız" dedi.

KIŞ LASTİĞİ KULLANMA ZORUNLULUĞU 25 KASIM'A ÇEKİLDİ



Toplantıda, her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında olan ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu bu yıl için İstanbul'da 25 Kasım 2023 tarihine çekilmesi kararı alındı. Toplantıda, İstanbul'da 2023-2024 Sezonu Kış Tedbirleri Kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, polis sorumluluk bölgesinde toplam 427 trafik unsuru, 260 asayiş ekibi ve 8 jandarma timi olmak üzere bin 504 personel ile, Jandarma sorumluluk bölgesinde 147'si trafik olmak üzere toplam 498 Jandarma timi olmak üzere toplam bin 836 personel görev alacak. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 13 bin 451 personel, 3 bin 708 araç ve iş makinesi, 366 bin 720 ton tuz, 8 bin 370 ton solüsyon ve çözelti, 23 Otoyol Hizmet Tesisinde 5 bin 598 araca hizmet verecek. Afet Beslenme Grubu; 117 araç, 300 personel, 2 bin gönüllü ile 87 noktada hizmet verecek.



Afet Sağlık Grubu, 513 adet 112 Ambulans Servisi ve 39 UMKE aracı ile hizmet verecek. Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu'nca; 200 personel ve 50 araç ile Sokak Hayvanlarına Soğuk ve Karlı Günlerde 2 Ton Mamanın dağıtımı yapacak. Afet Teknik Destek ve İkmal Grubu; 14 bin 18 personel, İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı toplam 32 bin 325 iş makinesi, 2 bin 969 makine ve ekipman ile hizmet verecek. Arama Kurtarma Grubu ise 363 Personel, 54 Araç ve 6 Bot ile hizmet vereceği belirtildi.

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