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Vakalar patladı, o kent alarm veriyor! Herkes hastaneye koştu

Koronavirüs risk haritasına göre Tokat'ta vaka sayıları patladı. Vaka sayısı 100 binde 390,56'e yükselen ilde alarm verildi. PCR testi yaptırmak isteyenler hastane önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

06.02.2022 - 16:11 | | İHA
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Sağlık Bakanlığı’nın haftalık Korona virüs risk haritasına göre Tokat'ta vaka sayılarında artış gözleniyor. Tokat'ta vaka sayısı 100 binde 390,56'e yükseldi. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki haritada rengi kırmızıya dönen Tokat'ta, Omicron varyantı nedeniyle vatandaşlar PCR testi yaptırmak için hastanelere yöneldi.

Vakalar patladı, o kent alarm veriyor Herkes hastaneye koştu

Tokat Devlet Hastanesine PCR testi olmaya gelen vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafeye dikkat ederek sırada bekleyen vatandaşlar, insanların eskisi gibi kurallara uymamasından yakındı.

Vakalar patladı, o kent alarm veriyor Herkes hastaneye koştu

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