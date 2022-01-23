Vakadan dönen ambulans kaygan yolda kaza yaptı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Çiftlik ilçesindeki bir vakadan dönen H.Ü. yönetimindeki 51 AAZ 528 plakalı ambulans, Kömürcü köyü yakınlarında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ambulans sürücüsü H.Ü., Paramedik E.E.B. ve F.B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sağlıkçıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.