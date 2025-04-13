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Uzungöl'de kartpostallık görüntüler! Nisan ayında beyaza büründü

13.04.2025 - 11:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Uzungöl'de kartpostallık görüntüler! Nisan ayında beyaza büründü

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl nisan ayında yağan karla beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Uzungöl'e gelen vatandaşlardan Yakup Karış, "Gördüğünüz gibi Uzungöl'de dört mevsimi aynı anda yaşayabiliyoruz. Hava gayet soğuk ancak muazzam bir görüntü var. Bir tarafta baharın gelmesiyle montlarımızı çıkarmışken diğer yandan da bir anda gelen kar ile tekrar montlarımızı giymiş olduk. Burada muhteşem bir görüntü var. Dağlarımız yine karlandı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan yaz aylarında bölgeyi kaplayan çam ağaçları ve yemyeşil bitki örtüsü ile ilgi gören bin 90 rakımlı doğal güzellikleri ile ünlü Doğu Karadeniz'in turizm merkezi Uzungöl, nisan ayında yağan karla birlikte beyaza büründü.

Uzungölde kartpostallık görüntüler Nisan ayında beyaza büründü

Uzungöl'e gelen vatandaşlardan Yakup Karış, "Gördüğünüz gibi Uzungöl'de dört mevsimi aynı anda yaşayabiliyoruz. Hava gayet soğuk ancak muazzam bir görüntü var. Bir tarafta baharın gelmesiyle montlarımızı çıkarmışken diğer yandan da bir anda gelen kar ile tekrar montlarımızı giymiş olduk. Burada muhteşem bir görüntü var. Dağlarımız yine karlandı.

Uzungölde kartpostallık görüntüler Nisan ayında beyaza büründü

Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum" dedi. Bir başka ziyaretçi Engin Akyüz ise, "Sabah güne kar sürprizi ile uyandık. Sabah erken saatlerde yaklaşık 50 santimetreye kadar kar vardı. Gördüğümüzde çok şaşırmıştık. Ancak güneşin açmasıyla kar eridi. Uzungöl her mevsim olduğu gibi bu mevsimde de güzel. Dört mevsimi bir arada yaşayabiliyoruz. Gerçekten görülmeye değer bir manzara var" diye konuştu.

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Uzungölde kartpostallık görüntüler Nisan ayında beyaza büründü

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