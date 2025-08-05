Üzüm sezonu açıldı, üreticiler sosyal medyada tanıtıma başladı

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Sarıgöl Ovası’nda üzüm hasadının başlamasıyla birlikte üreticiler, üzüm salkımlarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak ürünlerini sergiliyor. Aynı zamanda üzüm simsarlarıyla da iletişime geçerek satış görüşmeleri yapmaya başladılar.

Bu yıl önce zirai don, ardından dolu yağışı nedeniyle zarar gören bağlarda, üreticiler sağlam ve kaliteli üzümlerini iyi fiyata satabilmek için yoğun çaba harcıyor.

Sarıgöllü üzüm üreticisi Serhat Akkaya, yaptığı açıklamada, "Dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz taze üzümün kesimi için 3 Ağustos 2025 Pazar günü, ihracatı için ise 4 Ağustos 2025 Pazartesi gününe vize çıktı. Tüm üreticilerimize, çalışanlarımıza ve ihracatçılarımıza hayırlı, uğurlu, bereketli olsun inşallah." dedi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise yaptığı açıklamada, "2025 yılı Sultaniye üzüm sezonu açıldı, hayırlı olsun. Üreticilerimize buradan önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum: Üzümlerimizi güvenilir firmalara verin, peşin satın. Endişeye kapıldığınızda Ziraat Odası olarak tüccar hakkında araştırma yaparız. Mağduriyet yaşamayalım." ifadelerini kullandı.

Sarıgöl Ovası’nda yaklaşık 113 bin dekarlık alanda örtü altı üzüm üretimi yapıldığı, bu üzümlerin Aralık ayı sonuna kadar bağda bekletilebildiği belirtildi. İlçede Sultaniye üzümün yanı sıra toplam dokuz farklı tür üzüm yetiştiriliyor.