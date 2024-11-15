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Uzmanlardan dolandırıcıların ‘seni şikayet ettim' bahanesiyle iletişime geçtikleri kişilere karşı uyarı

İnternet üzerinden dolandırıcılık ve sahtecilik olayları artmaya devam ediyor. Dolandırıcılar, önce sosyal medya platformlarından sahte hesaplar üzerinden ağına düşürdükleri kişi ile konuşuyor, sonra ‘kızımın yaşı küçük, seni şikayet ettim' diye arayarak ağlarına düşürdükleri kişileri mağdur ediyor. Uzmanlar, bu durumda ilk yapılması gerekenin E-Devlet sistemi üzerinden kontrol olduğuna dikkat çekiyor.

15.11.2024 - 10:22 | | İHA
Uzmanlardan dolandırıcıların ‘seni şikayet ettim' bahanesiyle iletişime geçtikleri kişilere karşı uyarı

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