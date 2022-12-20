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Uzman ve başöğretmenlik sertifikaları e-Devlet üzerinden alınabilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca 16 Aralık’ta kesin sonuçları ilan edilen uzman öğretmen ve başöğretmenlik sınav sonuçlarına göre sertifika almaya hak kazananlar, sertifikalarını e-Devlet üzerinden alabilecek.

20.12.2022 - 18:44 | | İHA
Uzman ve başöğretmenlik sertifikaları e-Devlet üzerinden alınabilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım’da gerçekleştirilip, 16 Aralık’ta kesin sonuçları ilan edilen uzman öğretmen ve başöğretmenlik sınavlarının ardından "uzman öğretmen" ve "başöğretmenlik" unvanı almaya hak kazananlar, sertifikalarına e-Devlet üzerinden ulaşabilecek. Söz konusu unvanlardan sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren yararlanabilecek olan uzman öğretmen ve başöğretmenler, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından faydalanacak. Uzman öğretmen ve başöğretmenlik unvanı almaya hak kazananlar, sertifikalarını görev yaptıkları kurumlara ibraz etmeleri halinde, unvanlar için öngörülen bir dereceden yararlandırılacak.

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