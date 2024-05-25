Uzman çavuşlara kadro verilecek mi, uzman çavuşlar kadroya geçiyor mu? Torba yasada uzman çavuşlara kadro var mı?

Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, Bağkur 7200 prim günü gibi başlıklar dışında uzmanlara kadro için de beklentiler arttı. TBMM'de yapılan görüşmeler ile oylamaya sunulan torba yasa maddeleri, kabul edildikten sonra yürürlüğe giriyor. Peki, torba yasa maddeleri neler, uzman çavuşlara kadro verilecek?

Uzman çavuşlara kadro verilecek?

Torba yasa düzenlemesiyle ilgili AK Parti tarafından çalışma yapıldığı bilgisi çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaşıldı. Düzenleme Mart ayı başında Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu torba kanun teklifiyle şuan beklenen ve içerisinde Bağ-Kur 7200 günde emeklilik, 3600 ek gösterge gibi olası düzenlemelerin yer alması beklenen torba yasa birbirinden farklıdır.

2016'dan beri İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı'nın bel kemiğini oluşturan uzman erbaş sayısı 220 bine ulaşmış durumda. Uzman erbaşlar sözleşmeli olarak görev yapıyor.

3296 sayılı Uzman Erbaş Kanunu gereği uzman erbaşların sözleşmeleri 2 yıldan az, 5 yıldan fazla olmamak şartıyla yapılıyor. Sözleşme, bitiminde ya yenileniyor ya da sonlandırılıyor.

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Uzman erbaşlar yıllardan beri sözleşmeli değil, kadrolu görev yapmak istiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada konuya ilişkin, ''Sözleşmeli personelin haklarını düzenleyeceğiz. Onları bu endişeden kurtaracağız. Netleşen bir takvim yok. Dosyamız netleşince açıklayacağız. Kamu da daha adil bir düzenleme beklentisi vardı." Demişti.