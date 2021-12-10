Uzman çavuş, sevgilisi tarafından öldürülmüştü! 'Korksun diye ayaklarına doğru ateş ettim'

İstanbul Kağıthane’de 5 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda 30 yaşındaki Gizem Erdoğan aynı evde yaşadığı sevgilisi Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli 26 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım’ı vurarak öldürmüştü. Olayın ardından tutuklanan Gizem Erdoğan hakkında, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Gizem Erdoğan ve avukatları katıldı. Zeynel Yıldırım’ın ailesi ve avukatları ise duruşmaya katılmadı.

“SÜREKLİ ALKOL VE UYUŞTURUCU İÇİYORDU”

Duruşmada ilk kez savunma yapan sanık Gizem Erdoğan, Zeynel Yıldırım ile olaydan 8 ay önce sosyal medyadan tanıştıklarını ve sevgili olduklarını, 3 aydır da aynı evde yaşadıklarını söyledi. Zeynel Yıldırım’dan zaman zaman şiddet gördüğünü anlatan Erdoğan, “Eve geldiğinde sürekli alkol ve uyuşturucu içiyordu. Ben olabildiğince kendimi korumak için hiçbir şey demiyordum. O kadar tedirgindim ki ağzımdan bir laf çıksa beni dövecek diye düşünüyordum” dedi.

“SESİM DUYULMASIN DİYE KAFAMI YASTIĞA BASTIRDI”

Olaydan önceki gece Yıldırım’ın kendisine masaj yapmasını istediğini anlatan sanık Gizem Erdoğan, “Tişörtünü çıkardı. Masaj yapmaya başladıktan 5-10 dakika sonra beni önüne alıp üzerinden çıkardığı tişörtle kollarımı bağladı. Zorla ters ilişkide bulundu. Yapma diye çok bağırdım. Sesim duyulmasın diye kafamı yastığa bastırdı. Bittikten sonra salona geçti. Ben odada ağlarken uyumuşum. Gece uyandığımda yanımda yatıyordu. Kalkıp salona gittim” dedi.

“FOTOĞRAFLARIMI SİLİP GİDECEKTİM”

Zeynel Yıldırım’ın elinde çıplak fotoğrafları olduğunu ve kendisini sürekli bunları internete koymakla tehdit ettiğini anlatan Erdoğan, “Telefonunda fotoğrafları aradım. Silip Samsun’a dönecektim ama fotoğrafları telefonunda bulamadım. Fulya adında bir kızla yazışmalarını gördüm. Kızın numarasını aldım. Sabaha kadar uyumadım. Zeynel sabah kalkıp işe gidince ben de yürüyüş yapmak için dışarı çıktım” dedi.

“HAMİLELİK ŞÜPHEM VARDI”

Eve gelirken alkol aldığını ve evde içtiğini anlatan Gizem Erdoğan, “Gece numarasını aldığım Fulya isimli kişiyi aradım. Bana benden haberi olmadığını, Zeynel’in kendisine evleneceklerini söylediğini anlattı. O dönem hamilelik şüphem vardı. Ben de Zeynel’in annesini arayarak durumu anlattım. Beni biliyor sanıyordum. Ancak annesi Zeynel’in benden hiç bahsetmediğini beni tanımadığını söyledi. Zeynel’le konuşacağını söyleyip telefonu kapattı” dedi.

“KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM YOKSA BENİ ÖLDÜRECEKTİ”

Yaşadıkları yüzünden bunalıma girdiğini anlatan Erdoğan, “Sürekli uygunsuz fotoğraflarımı düşünüyordum. Gece bana yaşattığı olay aklımdan çıkmıyordu. O psikolojiyle kendime zarar vermeyi düşündüm. Kendimi ilk defa bu kadar çaresiz hissediyordum. Annesini aradığım için şu an fotoğraflarımı internete yüklüyordur diye düşünmeye başladım. Silahı alıp çenemin altına koydum. O anda kapının açılma sesi gelmeye başladı. Arkasında anahtar olduğu için açamadı. Ben de silahı koltuğun üstüne koyup açmaya gittim. Tam kapıyı açacakken, ‘sen Fulya’yı nasıl ararsın. Aç kapıyı seni geberteceğim’ dedi. Geri dönüp silahı aldım. Kapıyı açıp ateş etmeye başladım. Ayaklarına doğru ateş ettim korksun diye çünkü bana zarar verecekti. Beni öldürmekle tehdit ediyordu. Beni öldürecekti. 3-4 el silah sesi hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlamıyorum” dedi.

“KAPIYI KAPATIP ANNEMİ ARADIM”

Zeynel Yıldırım’ı yerde görünce hemen silahı elinden attığını ve kapıyı kapattığını anlatan Erdoğan, “Hemen acil servisi aradım. Sonra annemi aradım. Anneme onu vurdum dedim. Annem de bana, ‘Neden vurdun? Neden yanıma gelmedin?’ dedi. Anne ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti dedim. 10 dakika olmadan da polisler gelip beni aldı” dedi.

“ONUN BENİ SEVMEDİĞİ KADAR ÇOK SEVİYORDUM ONU”

Amacının korkutmak olduğunu söyleyen Erdoğan, “Ben kendini koruyan nadir kadınlardan hissediyorum. Karşınıza bu şekilde çıkmak istemezdim. Ben onu çok seviyordum. Onun beni sevmediği kadar ben onu çok seviyordum. Asla birine zarar verme niyetim yoktu. Zaten hala öldüğüne inanamıyorum. Ben sadece gitmek, ayrılmak istiyordum ama beni bırakmıyordu” dedi.

Alınan savunmanın ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, aralarında maktulün eski kız arkadaşı da olan tanıklar hakkında zorla getirilme kararı çıkararak duruşmayı erteledi. Damla Güler/Milliyet