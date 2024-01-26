Uzayda bir gün nasıl geçiyor? Bakan Kacır, Gezeravcı ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini sürdüren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile videokonferans aracılığıyla görüşme yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır:

UUİ uzayda barışçıl amaçlar taşıyan bir sembol aslında. Günlük paylaşımlarınızda işbirliği içinde olduğunuzu görüyoruz. Orada bulunan tüm astronotlara selamlarımızı iletmenizi istiyoruz.

Alper Gezeravcı:

25 yıldır insanlı uzay görevleri devam ediyor. İlk defa bu kadar fazla ülke ve milliyetten oluşmuş astronot grubu görevde bulunuyor. Toplam 4 kişilik ekibiz. Deney çalışmalarını ayrı yürütmekle birlikte koordinasyon içindeyiz. Altyapıları paylaşımlı olarak kullanıyoruz. Dünyaya göndermek üzere gerçekleştirdiğimiz videolarda birlikte çalışıyoruz. UUİ'ye ulaştığımızda ABD, Rusya, Danimarkalılar karşıladı. 7 farklı ülke 9 farklı milliyet UUİ'de temsil ediliyor.

Bakan Kacır:

14 gün kalacaksınız göreve dair sorumluluklarınızın ne kadar yoğun olduğunu biliyorum. Koşullar yeryüzünden çok farklı. Kapsamlı eğitimlerle hazırlandınız.

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Alper Gezeravcı:

Buraya gelmeden önce aldığımız eğitimler sayesinde bilgi sahibi olduk. Dünyadaki bilgiler istasyondaki yaşam şekli için büyük kolaylık sağladı. İstasyon dünyanın 400 km üstündeki yörüngesinde saatte 28 bin kilometre hızla tur atmaya devam ediyor. 90 dakikada bir günde 16 kez gün doğumu ve batımı oluyor. Suni şekilde ışıklandırmayla dünyadakine benzer şekilde, 24 saate göre ayarlamaya çalışıyoruz. Uzay istasyonu yapay olarak ışık düzeni karanlık ve aydınlık ortamı yaratacak şekilde değişiyor.

Günlük işlerime görev kontrol merkezi toplantısı yaparak başlıyorum. Faaliyetlerin istasyonlardakiyle koordineli olması için gözden geçiriyoruz. Günde 12 ile 15 farklı görev gerçekleştiriyoruz. Ülkemizden buraya getirdiğimiz bilimsel deneyler başta olmak üzere birçok görev var.

Alper Gezeravcı:

Sağlık testlerinin gerçekleştirilmesi gibi gerçekten aşırı dikkat ve enerji isteyen görevler de var. Bilim insanları adına gerçekleştirmem gereken deneyler var. Günün sonundaki dinlenme zamanına kadar planlı faaliyetler aralıksız devam ediyor.

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UUİ'de uyku düzeni dünyaya kıyasla karmaşık. Uyku tulumu beni olduğum yerde bir cebe karşılık geliyor. Uyku tulumu iç duvarlara sabitleniyor. Benim uyku alanım Japonya'ya ait geliştirilmiş olan modül. Yerçekimsiz ortama özgü önlemler alarak uyuyabiliyorum.

Bakan Kacır:

Bilimde teknolojide yeniden büyük yükselişe geçiyoruz. Uzay misyonu milli teknoloji hamlemiz için de milat olacak. Önemli deneyleri gerçekleştiriyorsunuz. Varlığımız güçlenecek.

Alper Gezeravcı:

Biyolojik ve biyoteknolojik deneylerin düzeneklerini kurduk. Mikro yer çekimi ortamının bitkilere olan kısmını yansıtıyor. Uzay ortamına adaptasyonunu test ediyoruz. Doğal yaşam destek sistemlerinde yosunların kullanımını araştırıyoruz. Şu an burada soluduğumuz hava geri dönüşümle temizleniyor, su da arıtılıp içme suyu haline getiriliyor. Deneyimizde yosunların kullanımını inceliyoruz. Buradaki görevim boyunca diğer deneylerimi de gerçekleştireceğim.

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Alper Gezeravcı:

Ben bir köyde dünyaya geldim. Kazandığım bilgi birikimler için devlete borçluyum. Devletimiz sayesinde insanlığın hayallerinin zirvesinde UUİ'de milletime hizmet edebilmenin gururunu yaşıyorum. Bilimde ve teknolojide yeni bir çağın kapılarını aralıyoruz. Daha yapacak çok işimiz var.

Milli Uzay Programımız bilgi birikim ve deneyim üzerinde inşa edildi. Ekibin en önemli unsurunu nitelikli insan kaynağı oluşturuyor. Her zaman ilkler zordur. İlk yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz.