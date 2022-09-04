GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemUyuşturucu taciri kardeşler yakalandı! 100 bin TL değerinde
HaberlerGündem Haberleri Uyuşturucu taciri kardeşler yakalandı! 100 bin TL değerinde
ABONE OL

Uyuşturucu taciri kardeşler yakalandı! 100 bin TL değerinde

Muğla’nın Dalaman ve Ortaca ilçelerine yüklü miktarda uyuşturucu getireceği tespit edilen 2 kardeş, yapılan operasyonla yakalandı, yapılan aramada piyasa değeri 100 bin TL olan uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

04.09.2022 - 18:13 | | İHA
Uyuşturucu taciri kardeşler yakalandı! 100 bin TL değerinde

Muğla genelinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Dalaman ve Ortaca ilçesine uyuşturucu madde satışı yapan T.Y. ve T.Y. isimli iki kardeş takibe alındı. Şüpheli kardeşlerin ilçelere yüklü miktarda uyuşturucu getireceği değerlendirilmesinde bulunan Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçerek, kardeşlerden birisinin bulunduğu aracı il dışından Ortaca ilçesine gelmesi ile birlikte durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 100 bin lirayı bulan metamfetamin maddesi ele geçirilirken araçta bulunan T.Y. ve Ö.K. isimli şahıslar ile ayrıca Dalaman ilçesinde bulunan diğer kardeş T.Y. isimli şahıs yakalandı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şahıstan T.Y. ve T.Y. isimli 2 kardeş adli kontrol şartıyla serbest kalırken araç sahibi Ö.K. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da sıcaklık 42 dereceyi gördü, havuzlarda kuyruk oluştu!
İlgili Haber
Şanlıurfa'da sıcaklık 42 dereceyi gördü, havuzlarda kuyruk oluştu!

GÜNCEL HABERLER

Ülkede önce sel felaketi şimdi de hastalık vakaları!

Ülkede önce sel felaketi şimdi de hastalık vakaları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gurbetçilere mektup!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gurbetçilere mektup!

Uyuşturucu taciri kardeşler yakalandı! 100 bin TL değerinde

Uyuşturucu taciri kardeşler yakalandı! 100 bin TL değerinde