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Usta sanatçı Sezai Altekin hayatını kaybetti

31.01.2025 - 11:06Güncellenme Tarihi:
Usta sanatçı Sezai Altekin hayatını kaybetti

İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Sezai Altekin 79 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı Nedim Saban, Sezai Altekin'in vefatının ardından başsağlığı mesajı yayınladı.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmalarına imza atan sanatçı Sezai Altekin, 79 yaşında hayatını kaybetti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Altekin, Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Oyuncu, yapımcı ve yönetmen Nedim Saban, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Altekin'in vefatından dolayı duyduğu üzüntüye işaret ederek, "Ne kadar üzgünüm. Sezai Altekin, daha geçen gün iyi haber gelmişti oysa. O büyük aktörle Halide Edib'in 'Maske' ve 'Ruh' oyununda çalıştım. O çocuk ruhlu büyük yürekle sofralarda kahkahaları paylaştım. Şanslıydım. Yattığın yer incitmesin." ifadelerini kullandı.

SEZAİ ALTEKİN KİMDİR?

Unutulmaz çizgi film karakterleri "Şirin Baba", "Bugs Bunny" ve "Barni Moloztaş"a sesiyle hayat veren Altekin, 50 tiyatro oyunu, 6 film ve 20'ye yakında dizide rol aldı.

Usta oyuncu, 1946'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesine 1966'da katılan sanatçı, emekli oluncaya kadar görevini sürdürdü.

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