Üsküdar'daki feci patlamanın görüntüleri ortaya çıktı!
Üsküdar, Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta 5 katlı binanın dördüncü katında doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi. Patlamada dairede bulunan 4 kişi yaralandı. Olayın ardından bina ile ilgili yıkım kararı verilirken, feci patlamanın görüntüleri ortaya çıktı.
08.02.2022 - 12:10 | | Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Üsküdar, Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta dün öğle saatlerinde 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi. 4 kişinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamayla birlikte binadan çevreye eşya ile molozların saçıldığı ve toz bulutu yükseldiği görülüyor.
BİNA İÇİN YIKIM KARAR ALINDI
Öte yandan patlamanın meydana geldiği binada yıkım çalışmaları başladı. İş makinelerinin sokağa girdiği sırada apartmanda oturanlar, evlerine girmek istedi. Polis, yıkılma riski olan apartmana girilmesine müsaade etmezken, bina sakinleri yıkım anlarını gözyaşları içinde izledi.