Üsküdar'da patlama! Yaralılar var

Patlama saat 13.30 sıralarında Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenilen bir patlama meydana geldi. Patlamada dairede bulunan 4 kişi yaralanırken patlamanın şiddeti çevre binalardan da hissedildi.

Çevredekiler büyük panik yaşarken ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, dairede bulunan 4 yaralıyı ambulanslara koyarak çevredeki hastanelere sevk etti. Polis ekipleri binanın bulunduğu yere şerit çekerek çevrede önlem aldı. Ekiplerin, binadaki incelemeleri sürüyor.

KAYMAKAM DEMİRYÜREK: İKİSİ AĞIR 4 YARALI VAR

Üsküdar Kaymakamı Demiryürek, patlama meydana gelen binanın yıkılacağını açıkladı. Patlama ile ilgili olarak açıklamada bulunan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, '4 yaralı var. 2 yaralının nispeten daha ağır, 2 yaralı da ayakta tedavi görebilir vaziyette. Yerle bir oldu ifadesi doğru olmaz. Kolonlar duruyor, duvarlar patlamanın etkisiyle dışarıya doğru göçmüş durumda. Yıkılma riskine karşı binayı ve ön taraftaki binayı boşalttık. Yıkım için ekipler olay yerinde.' ifadelerini kullandı.

Content Video - Üsküdar'da patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Demiryürek ayrıca, 'Ekiplerin verdiği ilk bilgi doğal gaz kaynaklı olduğu yönünde. Şu anda bir şey söylemek için erken, binayı kontrol ediyoruz ama umarım yaralı sayısının artmayacağını düşünüyoruz.' dedi.

Demiryürek, "3 öğrencinin birlikte kaldığı evde patlama meydana geldi. 4 yaralı var. 2'sinin durumunun ağır olduğu yönündeydi ancak durumlarının iyi olduğu yönünde bilgi geldi. Binanın üst katı kullanılmaz durumda. Biraz sonra itfaiye ve belediye ekiplerinin incelemesinin ardından üst katlar tedbiren yıkılacak daha sonra binanın yıkımı gerçekleştirilecek" dedi. Demiryürek yaralananlardan birinin öğrenci olduğunu kaydetti.

VALİ YERLİKAYA: PATLAMA DOĞAL GAZ KAYNAKLI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Üsküdar’da ilk belirlemelere göre doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlamada yaralanan 4 hemşehrimize Allah’tan acil şifalar diliyorum.' açıklamasında bulundu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise , 'Doğal gaz kaynaklı bir patlama oldu. Bir kişi 4. kattan aşağıya düştü. Ben de belediye binasındaydım, bütün çevreden duyuldu ciddi anlamda bir korku da oluştu.' şeklinde konuştu.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI: İRKİLDİK, ÇOK ŞİDDETLİ BİR PATLAMAYDI

Türkmen patlamanın 13.30'da meydana geldiğini belirtirken, 'Merkez mahallemiz burası. Saat 13.00 sularında çok şiddetli patlamayla irkildik adeta. Çok şiddetli bir patlamaydı. Gerçekten korkunç bir sesti. Burası 4 katlı bina. En üst katında oldu. Şu andaki bilgilere göre doğal gaz kaynaklı. 4 yaralı arkadaşımız var. 4'ünün durumu da iyi. Birisi biraz ağır. Patlamanın şiddetiyle 4. kattan düşen birisi var, hayati tehlikesi yok. Binalarda hasar oluştu. 6 binayı tahliye ettik. Biz bütün sokaktaki binaları tahliye ettik, elektrik ve doğal gazı kestik tedbir amaçlı.' dedi.

"BİNALAR SALLANDI"

DHA Muhabiri Murat Solak ise şu bilgileri aktardı: Dairede bulunan yaralılar olduğu söyleniyor. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulunurken polis geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu söyleniyor. Çevredeki mahalle sakinleri şiddetli bir şekilde hissetti, hatta binaların salladığı bildirildi.

“BOMBA PATLADI ZANNETTİK"

Mahalle sakini Adem Coşkun, “3 bina yanda oturuyorum. Çok ses çıktı. Büyük bir bomba patladı zannettik. Biranda kendimizi dışarıya attık. Dışarı çıktığımızda bu manzarayı gördük. Aşırı bir ses çıktı. Kulaklarımız çınladı. Evler sallandı. Doğalgaz kaynaklıymış. 2 yaralıyı ambulansla götürdüler. Bir yaralıda kafasından yaralıydı. Komşularımız" dedi.

“O AN ŞUUR KAYBI YAŞADIK"

Başka bir mahalle sakini kadın, “Telefonla görüşüyordum. Biranda bir patlama sesi geldi. O an şuur kaybı yaşadık. Aşırı derecede gürültülüydü. Doğalgazdan patladı diye söylediler" diye konuştu.