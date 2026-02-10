Üsküdar’da metruk binada korkutan yangın: Çatı alev alev yandı

Üsküdar Burhaniye Mahallesi Şeyh Şamil Sokak’ta bulunan 7 katlı metruk binanın çatısında, sabah saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın tamamını saran yoğun dumanla birlikte çevrede endişe yarattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri merdivenli araç yardımıyla çatıya ulaşarak yangına müdahale etti.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan kontrollerde binanın boş olduğu tespit edilirken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.